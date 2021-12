Libertada portuguesa acusada de quebrar isolamento nos Países Baixos

As autoridades de saúde dos Países Baixos deixaram uma cidadã portuguesa que se encontrava em isolamento num hospital ir-se embora. Carolina Pimenta tinha acusado as autoridades de a tratarem a ela e ao namorado em piores condições do que se estivesse na prisão, depois de terem sido travados antes de embarcar num avião rumo a Espanha. As autoridades consideraram que Carolina Pimenta e Andrés Sanz tinham fugido do isolamento em que foram colocados num hotel em Amesterdão, depois de ela ter testado positivo à covid-19. Foram detidos e colocados na ala destinada à tuberculose de um hospital, relata a BBC.



Carolina Pimenta testou positivo para a COVID-19 depois de aterrar no Aeroporto Schiphol de Amesterdão num voo vindo da África do Sul, na sexta-feira, 26 de novembro. Andrés Sanz testou negativo, e a portuguesa suspeitou de que tinha tido um falso positivo. O casal foi colocado num hotel em isolamento, mas Carolina pediu para fazer um novo teste. As autoridades de saúde locais, relata, sugeriram que o namorado arranjasse uma bicicleta e que fosse a um supermercado comprar um teste rápido.



Este teste deu negativo e foram aconselhados a embarcar. No aeroporto usaram os testes PCR negativos que fizeram antes de entrar no voo na África do Sul, mas acabaram por ser detidos. Desta vez, foram colocados num hospital no norte dos Países Baixos.