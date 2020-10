Covid-19: Rússia regista novo recorde com 17.340 novos casos em 24 horas

A Rússia registou 17.340 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde de infeções diárias desde o início da pandemia, informaram hoje as autoridades de saúde do país.

Além disso, ocorreram 283 mortes no último dia, elevando o número de óbitos provocados pela doença para 25.525, segundo estatísticas oficiais.

A capital russa, o maior foco de infeção do país desde o início da pandemia, somou 5.478 e 62 mortes ao registo diário.

Para conter a propagação, a Câmara Municipal de Moscovo ordenou o regime de teletrabalho para, pelo menos, 30% da força de trabalho das empresas e organizações, nos casos em que não afete o seu funcionamento, e recomendou àqueles com mais de 65 anos e aos doentes crónicos para que fiquem em casa.

De acordo com o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobianin, as infraestruturas de saúde da cidade, com cerca de 13 milhões de habitantes, têm atualmente capacidade para suportar a nova vaga da pandemia.

As autoridades russas descartaram, por enquanto, a imposição de medidas drásticas, como o recolher obrigatório ou o confinamento, que já são aplicadas em vários países europeus.

"Infelizmente, nas últimas semanas, a situação clínica no mundo devido à infeção com o coronavírus tem uma tendência considerável para piorar", afirmou o ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, citado hoje pela agência TASS.

Com um total de 1.480.646 casos, a Rússia é hoje o quarto país do mundo, depois os Estados Unidos, Índia e Brasil, em número de casos positivos para a doença.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.