Covid-19: Reino Unido regista mais 847 mortes, total de óbitos é agora 14.576

O Reino Unido registou mais 861 mortes de pessoas infetadas nas últimas 24 horas, aumentando para 14.576 o número de óbitos durante a pandemia de covid-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.

O número total de casos de contágio é agora de 108.692, mais 5.599 do que no dia anterior, acrescentou.

Na quinta-feira, tinham sido registadas mais 861 mortes e 4.618 novos casos de pessoas infetadas relativamente ao dia anterior.

Os números das mortes referem-se apenas a pacientes diagnosticados com covid-19 que morreram no hospital até às 17:00 da véspera e são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

O número de pessoas infetadas é contabilizado de forma diferente e inclui os diagnósticos feitos até às 09:00 de hoje.

O Reino Unido é um dos países com maior taxa de letalidade, atrás dos EUA (mais de 33 mil mortos 671 mil casos de infeção), Itália (22.170 mortos, em 168.941 casos), Espanha (19.478 mortos, 188.068 casos) e França (17.920 mortos, 165.027 casos).

O governo britânico anunciou na quinta-feira que vai prolongar por mais pelo menos três semanas o regime de confinamento obrigatório, que só permite às pessoas saírem de casa para a compra de bens essenciais, como alimentos ou medicamentos, fazer exercício, ajudar pessoas vulneráveis ou trabalhar, se não for possível fazê-lo remotamente.