No Reino Unido, um estudo sugere que o número de casos de infeção pelo novo coronavírus está a duplicar a cada semana. Esta sexta-feira, 11, registaram-se 3.539 novos casos de Covid-19 no país - o maior aumento desde meados de maio.A partir de segunda-feira, 14, entram em vigor novas regras para travar a propagação do novo coronavírus, com um novo limite nos ajuntamentos: não se podem encontrar mais de seis pessoas em Inglaterra.Todos os dias, registam-se mais cerca de 3 mil novas infeções. Há um mês, registava-se menos de um terço desse valor.A taxa de infeção está a aumentar em todos os grupos etários, menos no dos maiores de 65 anos. Já não se identificam tantos surtos em hospitais ou lares como há uns meses.O índice de transmissão do novo coronavírus (o chamado R), que mede a quantas pessoas em média outra passa o vírus, é 1.7. Em todo o Reino Unido, é entre 1 e 1.2."Este é um grande golpe na estratégia do governo para conter a propagação da Covid-19", afirmou Simon Clarke, um perito em microbiologia celular na Universidade de Reading. "É provável que o novo coronavírus esteja a circular mais livremente na comunidade de novo, o que quer dizer que é provável que precisemos de maiores restrições nas nossas vidas para limitar o índice de transmissão."