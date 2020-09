Na semana que marcou o regresso de milhões de alunos à escola, leia o resumo das principais informações sobre a evolução da pandemia. Uma recolha feita pela Reuters e pela SÁBADO.Restrições junto às escolas, nos ajuntamentos e nas escalas de trabalho, são algumas das medidas de contenção apresentadas, na quinta-feira, pelo primeiro-ministro, António Costa. As medidas vão entrar em vigor a 15 de setembro, durante a semana de arranque do ano letivo. Nos cafés, restaurantes e pastelarias a 300 metros das escolas não vão ser permitidos grupos com mais de quatro pessoas. O mesmo limite foi estabelecido para as áreas de refeição dos centros comercias. Os ajuntamentos não podem ultrapassar as 10 pessoas. As lojas, com exceção dos cabeleireiros, cafés, pastelarias e ginásios, abrem depois das 10h. Cada distrito vai ter uma equipa, com profissionais de saúde, para intervenção rápida junto dos lares que apresentem casos de Covid-19. Nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, as empresas devem ter equipas de trabalho em espelho e horários de entrada e saída diferenciados.A França registou quase 10 mil novas infeções por Covid-19 na quinta-feira, o maior número de casos num único dia. Depois de, no dia anterior, o governo ter admitido impor novos confinamentos locais para conter a propagação do vírus. As autoridades de saúde reportaram 9843 novos casos confirmados de coronavírus, quase mais 900 do que o recorde anterior de 8975, registado seis dias antes. A França tem o sétimo maior número de mortos em Covid-19 do mundo.O Senado dos EUA chumbou, na quinta-feira, um projeto de lei republicano para canalizar cerca de 300 biliões de dólares (cerca de 253 mil milhões de euros) para o combate ao coronavírus. O chumbo aconteceu porque os democratas queriam mais financiamento. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi (democrata), disse aos jornalistas, antes da votação, estar à espera que as negociações pudessem produzir um acordo antes das eleições presidenciais e para o Congresso de 3 de novembro. Mas após a votação, vários senadores republicanos ficaram céticos. E o que se espera é que o Congresso se concentre agora noutra legislação urgente: permitir que os seus membros regressem aos seus Estados de origem em outubro para fazer campanha eleitoral.O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos notificou a Smithfield Foods por não proteger os funcionários do coronavírus, tornando-a na primeira grande fábrica de carnes a ser alvo de uma multa após surtos em matadouros que infetaram milhares de trabalhadores. A multa fez pouco para acalmar as reclamações dos sindicatos e defensores da segurança, que dizem que a administração Trump tem de fazer mais para proteger os trabalhadores essenciais para o abastecimento alimentar do país. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional do Departamento de Trabalho notificou a fábrica da Smithfield em Sioux Falls, Dakota do Sul, por "não garantir um local de trabalho livre de riscos reconhecidos que podem causar morte ou danos graves", de acordo com um comunicado. Pelo menos 1294 trabalhadores contraíram o coronavírus e quatro funcionários morreram, segundo o departamento governamental. Na notificação é referido que os funcionários trabalhavam muito próximos uns dos outros e foram expostos ao vírus.A contagem de casos de Covid-19 ultrapassou a marca de 8 milhões, na quinta-feira, na América Latina. Tornando-se assim, a região com mais infeções no mundo, apesar dos indícios de que o vírus estaria a abrandar em alguns países. Na semana passada, a média diária de casos na região caiu para 67.173 até quarta-feira, depois de ter registado 80.512 nos sete dias anteriores, de acordo com a contagem da Reuters, baseada em números divulgados pelos governos. O Brasil, que vive o pior surto da região, ficou no topo das tabelas latino-americanas de casos e óbitos por coronavírus, registando um total de 4,2 milhões de infeções e mais de 128 mil mortes.A polarização política e a desinformação online ameaçam os programas de vacinação em todo o mundo, com a confiança pública variável e muito díspar entre países , de acordo com um estudo global de confiança da vacina. O estudo , que mapeia as tendências na confiança nas vacinas em 149 países entre 2015 e 2019, descobriu que o ceticismo sobre a segurança das vacinas tende a crescer com a instabilidade política e o extremismo religioso. "É vital, com ameaças de doenças novas e emergentes, como a pandemia Covid-19, que monitorizemos regularmente as atitudes públicas", disse Heidi Larson, professora da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres que liderou a investigação. "As perceções sobre as vacinas são muito mais voláteis do que costumavam ser", acrescentou em conferência de imprensa. "No geral, há muita confiança no mundo sobre as vacinas. Mas não devemos tomar isso como um dado adquirido. A confiança sobe e desce ... é altamente variável."