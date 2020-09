Pelo menos onze pessoas morreram e centenas ficaram feridas na sequência de duas noites de protestos na Colômbia. As manifestações em Bogotá e Soacha ocorreram devido a um incidente de brutalidade policial.Os manifestantes estão nas ruas devido à morte, na quarta-feira, dia 9, de Javier Ordonez. Tinha 46 anos. Num vídeo filmado por um amigo, Ordonez surge a ser repetidamente atingido com um taser pela polícia e a suplicar: "Por favor, mais não." O pai de dois filhos acabou por morrer no hospital.Os incidentes levaram a um pedido de desculpas do ministro da Defesa, Carlos Holmes Trujillo. Num vídeo, o governante disse: "A polícia nacional pede desculpas por qualquer violação da lei ou ignorância das regras por quaisquer membros da instituição."Segundo as autoridades, Ordonez foi encontrado a beber álcool na rua com amigos, violando as regras de distanciamento social. Foi levado para uma esquadra. Os dois polícias implicados na sua morte podem ser acusados de abuso de autoridade e homicídio. Já foram suspensos e serão despedidos.Mais cinco agentes encontram-se suspensos devido ao caso.Esta quarta-feira, sete pessoas entre os 17 e os 27 anos morreram alvejadas em Bogotá durante os protestos pela morte de Ordonez. Outras três foram mortas em Soacha.Os familiares de algumas das vítimas de Bogotá relataram aos media locais que elas não tinham participado nos protestos. A morte de Ordonez ocorre um ano depois de um adolescente ter sido morto por um projétil disparado pela polícia.