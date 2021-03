Homem tinha um teste positivo à Covid-19 e planeava apresentá-lo à companhia aérea no momento em que embarcasse no voo. Terá agora de permanecer durante 14 dias em isolamento.

Um português infetado com Covid-19 foi detido esta sexta-feira de manhã no Aeroporto de Natal, no Brasil, depois de tentar embarcar sem máscara num voo.







Covid-19. Português infetado é detido em aeroporto no Brasil ao tentar embarcar sem máscara GettyImages

O cidadão português tinha já residência fixa em Natal, no Brasil, e as autoridades não revelaram o destino da viagem que ia realizar, segundo o

O homem tinha um teste positivo à Covid-19 e planeava apresenta-lo à companhia aérea no momento em que embarcasse no voo.



As autoridades foram posteriormente acionadas e o português foi levado para uma sala isolada no terminal aéreo. O homem terá agora de permanecer durante 14 dias em isolamento.



