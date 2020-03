Covid-19: Noruega anuncia fecho de portos e aeroportos

A Noruega anunciou hoje que vai fechar os portos e aeroportos e reforçar os controlos fronteiriços a partir de segunda-feira, reservando-se ao direito de proibir a entrada no seu território devido à pandemia de Covid-19.

"Estamos a fazer isto para nos protegermos do surto. Isto significa, na prática, que ninguém pode entrar na Noruega, ou seja, podemos afastar as pessoas quando elas chegam à fronteira, a menos que tenham uma razão particular para vir aqui", explicou a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, em conferência de imprensa.

As medidas hoje anunciadas pela líder do Governo norueguês entram em vigor às 08:00 de segunda-feira, e são de cariz temporário, não tendo sido dada uma data para o fim das restrições. Já as anteriores medidas de emergência no país face ao novo coronavírus foram implementadas até ao próximo dia 26.

A Noruega regista até este sábado dois mortos em pelo menos 1.053 doentes com Covid-19.



Dinamarca confirma primeiro morto





As autoridades de saúde da Dinamarca confirmaram hoje o primeiro morto por coronavírus (Covid-19) no país, um idoso de 81 anos que deu entrada num hospital nos arredores da capital, Copenhaga.

A Dinamarca registou, até ao momento, 827 casos de infeção com Covid-19 e, hoje, decidiu fechar fronteiras a estrangeiros que não tenham uma justificação plausível para entrada no país.

Esta medida estará em vigor até 13 de abril e não afetará o tráfego de mercadorias.

Segundo noticia a agência espanhola Efe, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, justificou a medida drástica com o elevado número de casos detetados no país, com 5,5 milhões de habitantes.

A governante assinalou que outros países europeus têm adotado medidas semelhantes para conter a propagação do vírus.

A partir de hoje, os militares dinamarqueses estão a vigiar, de forma permanente, as fronteiras terrestres com Alemanha e Suécia, e os aeroportos reforçaram o controlo de pessoas que queiram entrar no país.

A Dinamarca decidiu esta semana fechar creches, escolas e universidades por 15 dias e restringir os transportes públicos.

O país aprovou uma legislação, com caráter temporário, que permite o isolamento e o internamento hospitalar forçado de infetados.

Face ao avanço da pandemia (assim declarada pela Organização Mundial da Saúde), vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo a China, onde o novo coronavírus foi detetado pela primeira vez, em dezembro.