Covid-19: México com 273 mortos e mais 4.483 infetados em 24 horas

O México registou 273 mortos e 4.483 infetados nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 30.639 e o de contágios para 231.770, informaram as autoridades.

Os números divulgados pelo Governo do México aos domingos geralmente são inferiores aos da restante da semana devido a atrasos na recontagem dos dados.

Nesta semana passada, o México ultrapassou a Espanha e a França em número absoluto de mortos da covid-19, e é agora o quinto no mundo, superado apenas pelos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Itália.

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, destacou no domingo, numa mensagem feita desde o Palácio Nacional que "a população da Espanha e da França é menor que a do México" e, portanto, a taxa de mortalidade mexicana é menor em comparação com esses países.

"No caso da Espanha, eles têm 46 milhões de habitantes e nós temos 126 milhões. Se vemos os mortos por milhão de habitantes, infelizmente em Espanha morreram quase três vezes mais que no México", disse.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 531 mil mortos e infetou mais de 11,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.614 pessoas das 43.897 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o