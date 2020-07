Covid-19. Matadouro que provocou 1.500 infeções na Alemanha pediu ajuda ao governo

O matadouro alemão que provocou mais de 1.500 infeções de trabalhador por covid-19 no município de Gütersloh está no centro de uma polémica na Alemanha, depois de ter pedido apoios do governo para cobrir os salários de funcionários. O surto no matadouro Toennies em junho levou ao isolamento da região, que tem uma população com cerca de 600 mil pessoas, durante duas semanas.

Na sexta-feira, a empresa privada que tem cerca de 16.500 trabalhadores nos quadros e sete mil milhões de euros de receitas anuais pediu apoios financeiros do governo da Renânia do Norte-Vestefália, o segundo maior estado da Alemanha e o mais populoso, para pagar a trabalhadores que tivessem ficado em quarentena mas não tivessem sido infetados.

Entre os trabalhadores da empresa infetados estiveram três portugueses. Nenhum deles teve de ser hospitalizado e os três ficaram a recuperar em casa.

O pedido gerou mau-estar entre o governo alemão, com a ministra da Agricultura, Julia Kloeckner, a afirmar ao jornal alemão Bild am Sonntag que "não tinha simpatia" pelo caso. "Depois de uma região inteira ter ficado em isolamento, isto não ajudará a acalmar a irritação das pessoas", disse.

A opinião foi partilhada pelo ministro do trabalho da região alemã, Karl-Josef Laumann, que afirmou que, embora a Toennies tenha base legal para fazer o pedido, a empresa deveria ter cuidado com a opinião pública.

"Se estivesse na posição da Toennies e dos seus parceiros de negócios, pensaria muito bem sobre o que esperamos que as pessoas de Renânia do Norte-Vestefália possam suportar", disse ao mesmo jornal alemão. A lei germânica que previne casos de doenças infecciosas permite a empresas que recebam apoios caso os seus trabalhadores fiquem em quarentena.

O confinamento em Renânia do Norte-Vestefália foi, na altura, o primeiro confinamento local imposto na Alemanha desde que foram anunciadas as medidas de relaxamento que devolveram ao país um regresso progressivo à normalidade.

O caso de mais de um milhar de infeções na empresa levou à revolta da população, que chegou mesmo a protestar em frente à empresa e à casa do proprietário, Clemens Tonnies. À Agência Lusa, um português a viver em Gütersloh contou que as filas no final de junho para realizar testes obrigaram a uma longa espera e que existia um grande clima de incerteza e desilusão para com a empresa.

"Há geralmente pessoas a protestar em frente à empresa ou à casa do proprietário", afirmou, sublinhando que a população está descontente por ter de "voltar a passar pelo mesmo".