Epidemiologista-chefe dos EUA não se reúne com Trump há mais de dois meses

Tornou-se a figura principal de combate à covid-19 nos Estados Unidos, mas agora raramente aparece em público. Anthony Fauci, epidemiologista que se tornou conselheiro da Casa Branca relativamente à pandemia, afirmou na sexta-feira que não se reúne com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, há dois meses e que está a ser afastado das aparições na televisão numa altura.

Desde 2 de junho, dia em que Fauci viu Trump pela última vez na Casa Branca, os EUA têm aumentado o número de infeções por covid-19. Nessa altura, o país registava cerca de 20 mil infeções por dia e agora regista mais de 60 mil novos casos diários. Só este domingo, o estado da Flórida registou mais de 15 mil novos casos, um novo máximo diário. Os EUA, no total, já confirmaram mais de 3,2 milhões de infetados por covid-19.

No final de junho, Fauci alertou que os Estados Unidos podem vir a chegar ao número redondo de 100 mil novos casos de covid-19 por dia, mostrando-se "muito preocupado" com o aumento de casos por todo o país durante uma audição no Senado norte-americano. "Os números falam por si", lamenta. "Claramente não estamos em controlo total agora."

"Estamos a ter mais de 40 mil casos novos por dia. Não ficaria surpreendido se isso subisse aos 100 mil por dia caso não se dê a volta a isto", explicou Fauci. Para o perito, os Estados Unidos estão "a ir na direção errada" quanto aos novos casos.

Numa entrevista ao Financial Times, Fauci admitiu que não se reunia com o presidente norte-americano há pelo menos dois meses e que a última vez que viu Trump em pessoa na Casa Branca foi no dia 2 de junho.

Em vez do presidente, Fauci reúne-se agora com o vice-presidente, Mike Pence, e com a equipa de prevenção e combate à covid-19. O epidemiologista disse ao jornal norte-americano que "tem a certeza que as mensagens são entregues".

Ao Washington Post, um membro da adminstração de Trump diz que Fauci "nunca mais esteve na Sala Oval", com o jornal a indicar que as tensões entre o epidemiologista e a Casa Branca subiram com as afirmações sobre o desastre que está a ser o combate dos EUA à pandemia. Após os comentários no Senado, a Casa Branca cancelou as aparições de Fauci nas principais televisões norte-americanas (CNN, PBS e NBC).

Fauci disse na entrevista ao Financial Times que a razão pela qual já não aparece tanto na televisão se deva ao facto de "dizer a verdade sempre e não aligeirar as coisas". "Talvez essa seja uma das razões pela qual já não apareço tanto na televisão ultimamente."