A pandemia de covid-19 já matou 404.245 pessoas e infetou mais de sete milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um relatório da agência AFP, às 19:00 TMG de hoje, baseado em dados oficiais.De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 19:00 TMG (20:00 de Lisboa) de hoje, 7.065.200 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, nos finais de dezembro passado, na cidade chinesa de Wuhan, dos quais pelo menos 3.078.100 agora são considerados curados.Contudo, a AFP avisa que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves que levem a internamento, outros usam o teste como uma prioridade para o rastreamento e muitos estados pobres têm capacidade limitada de rastreamento.Desde a contagem realizada no dia anterior às 19:00 TMG de domingo, 3.577 novas mortes e 111.425 novos casos ocorreram em todo o mundo. Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 734 novas mortes, o Chile (653) e o Brasil (525).Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 110.771 mortes e 1.951.111 casos.Pelo menos 506.367 pessoas foram declaradas curadas até agora pelas autoridades norte-americanas.Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 40.597 mortes e 287.399 casos, o Brasil, com 36.455 mortes (691.758 casos), a Itália, com 33.964 óbitos (235.278 casos) e a França, com 29.209 mortes (191.185 casos).Entre os países mais atingidos, a Bélgica continua a observar o maior número de óbitos face à sua população, com 83 mortes por cada 100.000 habitantes, seguido pelo Reino Unido (60), Espanha (58), Itália (56) e Suécia (46).A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizava hoje oficialmente um total de 83.040 casos (quatro novos entre domingo e hoje), incluindo 4.634 mortes (zero novas) e 78.341 curas.A Europa totalizava às 19:00 TMG de hoje 183.985 mortes e 2.291.003 casos, os Estados Unidos e o Canadá 118.641 mortes (2.047.260 casos), a América Latina e Caraíbas 65.889 mortes (1.335.035 casos); a Ásia 19.679 óbitos (700.719 casos), o Médio Oriente 10.640 mortes (488.737 casos), África 5.280 mortes (193.802 casos) e a Oceânia 131 mortes (8.645 casos).Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A AFP alerta que devido a correções pelas autoridades ou a publicação tardia dos dados, os valores de aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.Portugal, com 1.485 mortes registadas e 34.885 casos confirmados até hoje é o 25.º país do mundo com mais óbitos e o 30.º em número de infeções.