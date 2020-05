Covid-19: Mais de 241 mil mortos em todo o mundo

A pandemia da covid-19 já matou pelo menos 241.682 pessoas em todo o mundo, desde que surgiu em dezembro na China, de acordo com o balanço da AFP, às 20h00, a partir de dados oficiais.

Segundo os dados recolhidos pela agência de notícias francesa, até às 20h00 de hoje, estavam oficialmente diagnosticados 3.398.390 casos de infeção em 195 países e territórios, desde o início da pandemia do novo coronavírus.

No entanto, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, uma vez que um grande número de países só está a testar os casos que precisam de tratamento hospitalar. De entre esses casos, pelo menos 1.023.900 foram já considerados curados.

Nas últimas 24 horas (última contagem aconteceu às 20h00 de sexta-feira) registaram-se 6.167 novas mortes e 94.645 novos casos em todo o mundo.

Os países com mais mortes associadas à covid-19 são os Estados Unidos, com 2.518 novas mortes, o Reino Unido (621) e a Itália (474).

No total, os Estados Unidos têm o registo de 65.645 mortes, 164.015 curados e 1.121.414 casos.

Depois dos Estados Unidos, o país mais atingido é a Itália, com 28.710 mortes e 209.328 casos, o Reino Unido com 28.131 mortos (182.260 casos), Espanha com 25.100 mortos (216.582 casos) e a França com 24.760 mortos (168.396 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem o maior número de mortos em relação ao número da população, com 67 mortes por 100.000 habitantes, seguida da Espanha (54), de Itália (47), do Reino Unido (41) e da França (38).