Covid-19: Mais 31 infetados elevam total em Cabo Verde a 1.623 casos

Cabo Verde registou mais 31 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total acumulado para 1.623 casos desde 19 de março, segundo dados das autoridades de saúde.

De acordo com a atualização diária na página www.covid19.cv, do Instituto Nacional de Saúde Pública e do Ministério da Saúde, ao início da tarde, o total acumulado de infetados com covid-19 em Cabo Verde ascendia a 1.623 e o número de mortos mantinha-se nos 19.

Dos novos casos, 13 são da Praia, quatro de Santa Cruz e outros quatro de Santa Catarina (municípios da ilha de Santiago) e 10 da ilha do Sal.

Foram ainda dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais dois pacientes, elevando o total acumulado a 732, enquanto 870 casos da doença continuam ativos no país.

A Praia, na ilha de Santiago, com um total acumulado de 982 casos (1.248 no total da ilha de Santiago), e a ilha do Sal, com 289 casos diagnosticados (todos desde 01 de junho), são os principais focos da doença no arquipélago.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 560 mil mortos e infetou mais de 12,52 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.