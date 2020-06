Brasil deixa de divulgar números globais de casos e mortes por Covid-19

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, avançou este sábado que o país vai deixar de divulgar diariamente os números totais de casos e mortes de Covid-19. Para o governante, o novo método permitirá retratar melhor "o momento do país" e obter dados "mais precisos" sobre cada região.

"A divulgação dos dados de 24 horas permite acompanhar a realidade do país neste momento e definir estratégias adequadas para o atendimento a população. A curva de casos mostra as situações como os cenários mais críticos, as reversões de quadros e a necessidade para preparação", escreveu Bolsonaro na rede social Twitter.

1- O @minsaude adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes relacionados ao Covid-19.



Ao longo do enfrentamento da doença, a coleta de informações evoluiu com capacitação e serviços laboratoriais. As medidas, assim, permitem obter dados mais precisos sobre cada região. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2020

O presidente brasileiro refere ainda que, ao acumular dados, o Brasil não indica quem já não tem a doença da Covid-19 e, assim, as informações "não retratam o momento do país". Bolsonaro avançou ainda que o país era retardar a hora de divulgação dos dados de novos casos e óbitos do novo coronavírus, que atrasará entre três a cinco horas em relação à hora normal da divulgação do boletim diário.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de Covid-19 e o terceiro país do mundo com mais mortes pela doença. A contabilização do jornal brasileiro Folha de São Paulo aponta este sábado para um total acumulado de 614.941 casos de contágio e para um total de 34.021 mortes.