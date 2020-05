Covid-19: França regista 125 mortos nas últimas 24 horas

Uma semana após o fim do confinamento, o número total de mortos em França devido à covid-19 é de 28.022, com mais 125 óbitos registados nas últimas 24 horas, segundo as autoridades francesas.

Os números foram divulgados esta noite por Jérôme Salomon, diretor-geral da Saúde em França, através de uma conferência de imprensa, algo que já não acontecia há 18 dias.

Do total de vítimas mortais causadas pelo vírus, 17.714 foram registadas em unidades hospitalares e 10.308 ocorreram em lares de idosos e centros para pessoas que, por motivos de saúde ou incapacidade, necessitam de prestação de cuidados constantes.

Estes dados oficiais mostram uma diminuição de mortos face ao dia anterior (menos 207 mortos) devido à correção do número de vítimas mortais nos lares.

Atualmente há 18.468 pessoas hospitalizadas em França devido ao vírus e 1.894 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 524 novos casos no país, elevando assim o número total desde o início da pandemia para 143.427, com um total de 62.563 pessoas curadas.

Jérôme Salomon explicou que os franceses "devem testar se têm o vírus ao mínimo sintoma ou dúvida" e que na próxima semana todo o pessoal médico e trabalhadores de lares vão ser testados de modo a conhecer a disseminação do vírus nos hospitais e nos lares do país.

Nas vésperas de um fim de semana prolongado em França, o diretor-geral da Saúde, lembrou que o vírus ainda circula e pediu prudência aos franceses.

França é atualmente o quarto país no mundo com mais mortos devido ao vírus a seguir aos Estados Unidos (90.369 mortos), Reino Unido (35.341 mortos) e Itália (32.169 mortos).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 318 mil mortos e infetou mais de 4,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.