Depois do aparecimento do novo coronavírus e de meses de confinamento, países europeus podem agora enfrentar uma segunda vaga mortal da Covid-19 no inverno. O aviso é deixado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), através do seu representante regional europeu, Hans Kluge, que alerta ser "tempo para preparação, não para celebração".





Em entrevista ao jornal britânico Telegraph , Hans Kluge afirma que países europeus devem aproveitar este tempo de desconfinamento para construírem hospirais com capacidade e fortalecerem os seus serviços de saúde pública perante o perigo de uma nova vaga no futuro."Países como Singapura e Japão entenderam rapidamente que estes não são tempos para celebrar, são tempos para nos prepararmos. É isso que países da Escandinávia estão a fazer - não excluem a hipótese de uma segunda vaga, mas esperam que esta seja rapidamente localizada e que consigam detatá-la rapidamente", afirma ao Telegraph.

Quanto a uma possível segunda vaga da Covid-19, Kluge demonstrou-se "muito preocupado": "No outono, podemos ter uma segunda onda de casos de Covid e outra de gripe sazonal e sarampo. Há dois anos tínhamos 500 mil crianças que nunca tinham recebido a primeira injeção para a vacina do sarampo."