Covid-19: EUA convocam embaixador chinês por causa de teoria conspirativa

Washington convocou, esta sexta-feira, o embaixador chinês nos EUA, depois de uma autoridade chinesa ter divulgado uma teoria conspirativa segundo a qual os militares dos Estados Unidos poderiam ter introduzido o novo coronavírus em Wuhan O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, escreveu na sua conta da rede social Twitter , na quinta-feira, que declarações recentes das autoridades sanitárias dos EUA levavam a concluir que os Estados Unidos podem ter sido responsáveis pela introdução do novo coronavírus na região chinesa onde teve início a pandemia de Covid-19."Quando é que apareceu o paciente zero nos Estados Unidos? Quantas pessoas estão infetadas? Quais são os nomes dos hospitais? Pode ter sido oE dos EUA quem trouxe a epidemia para Wuhan", escreveu Zhao, referindo-se a um depoimento no Congresso de Robert Redfield, diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano, onde este admitiu que algumas mortes por gripe nos EUA foram mais tarde identificadas como casos de Covid-19."A disseminação de teorias da conspiração é perigosa e ridícula. Queremos alertar o Governo (chinês) de que não a toleraremos, para bem do povo chinês e do mundo", disse hoje uma fonte do Departamento de Estado norte-americano, reagindo às declarações do porta-voz da diplomacia chinesa.Zhao recordou que centenas de atletas do Exército norte-americano estiveram em Wuhan, em outubro de 2019, para os Jogos Militares do Exército.