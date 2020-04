Covid-19: EUA com mais infetados que Espanha, Itália, França e Alemanha... juntas

Os Estados Unidos da América registaram esta terça-feira o maior número de mortes pelo novo coronavírus em apenas 24 horas: foram mais de 2.200, subindo o número total de vítimas mortais para 26 mil. Horas depois, anunciaram suspender a contribuição do país à Organização Mundial da Saúde (OMS), justificando a decisão com a "má gestão" da pandemia de covid-19. O número de infetados pela Covid-19 nos EUA ultrapassou os 600 mil, o suficiente para ultrapassar o número combinado de casos dos outros quatro países com mais doentes no mundo – Espanha, Itália, França e Alemanha.

Ao todo, o número de casos confirmados nestes quatro países europeus era, esta terça-feira, superior aos 570 mil, tendo sido ultrapassado pelos EUA este domingo. Aliás, desde o início do mês de Abril que os Estados Unidos têm vindo a registar mais de 25 mil casos por dia – a única exceção foi esta segunda-feira, com o número a ser pouco menor, 24.685.

A pandemia nos EUA está incontrolável e, embora a evolução da doença tenha baixado – no início do mês eram registadas subidas de 15% dos casos e o número baixou agora dos 5% -, o país lidera também no número de mortos por Covid-19, doentes em cuidados intensivos e testes realizados.

Foi este sábado que os Estados Unidos ultrapassaram a Itália como o país com mais mortes registadas pelo novo coronavírus e, quatro dias depois, a diferença de vítimas mortais entre os dois é já superior a cinco mil. Atualmente, o número de mortes nos EUA duplica de quase três em três dias.





O número de 79 mortes por milhão de habitantes nos EUA coloca o país atrás de Espanha, Bélgica, Itália, França, Holanda, Reino Unido, Suíça, Suécia e Irlanda – mas estará relacionado com a concentração da doença no estado de Nova Iorque, onde já foram confirmados mais de 200 mil casos, e quase oito mil mortes por Covid-19.

Tal como acontece no número de mortes e casos confirmados da Covid-19, os EUA lideram também no número de casos considerados críticos, com mais de 13 mil pessoas em unidades de cuidados intensivos (13.473) – o que representa cerca de 26% dos casos graves de coronavírus em todo o mundo.

Os Estados Unidos são também o país com mais testes de despiste da Covid-19 realizados: são já mais de três milhões, um número pouco menor que o combinado dos quatro países com maior número de casos: Alemanha, Itália, Espanha e França realizaram, juntos, 3,3 milhões de testes.

No entanto, por milhão de habitantes, o número de testes realizados nos EUA é de apenas 9.367 – abaixo de Portugal, que já fez mais de 18 mil testes por habitante. Destes despistes, a percentagem de testes positivos foi de 19,8%. Por comparação, em Portugal, apenas 12,33% resultam em positivo.