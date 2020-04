Coronavírus em França: morreram 1.438 pessoas nas últimas 24 horas

O número vítimas mortais em França devido à pandemia do novo coronavírus subiu esta quinta-feira para 17.167 - um aumento de 1.438 nas últimas 24 horas.O número de casos confirmados de infeção no país subiu para 106.206 - mais 2.633 do que os registados no dia anterior.

Em meio hospitalar morreram 10.643 pessoas desde 1 de março e nos lares foram registados 6.624 óbitos no mesmo período.

Em França há 31.779 pessoas hospitalizadas devido à covid-19 e 6.457 destes pacientes estão nos cuidados intensivos, sendo a primeira vez que o número total de pessoas hospitalizadas baixou em França desde o início da pandemia.

Jérôme Salomon indicou que os novos casos que estão a aparecer nos hospitais após um mês de quarentena "não têm um perfil tipo".

"Estes novos casos incluem pessoas que estão em confinamento e pessoas que por qualquer razão não estão em quarentena", afirmou.

O diretor-geral da Saúde reforçou que a covid-19 não deve impedir pessoas com outras doenças crónicas de acederem a cuidados médicos que necessitam, referindo que é agora possível fazer a interrupção voluntária da gravidez por medicamentos até à nona semana de gravidez e que a primeira consulta pode ser feita por vídeo.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 428 mil doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.