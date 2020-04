Alemanha ultrapassa a China com mais de 3.500 mortos por covid-19

A Alemanha registou nas últimas 24 horas mais 315 vítimas mortais, elevando para 3.569 os mortos no país. Assim, a Alemanha ultrapassa esta quinta-feira os mortos oficialmente declarados pela China (3.342).O número de casos de infeção no país aumentou para 130.450, mais 2.866 que no dia anterior.

A pandemia do novo coronavírus matou já mais de 131 mil pessoas e infetou mais de dois milhões em todo o mundo desde dezembro.