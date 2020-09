Covid-19: Espanha bate recorde de novos casos desde o início da pandemia

Espanha registou um número recorde de novos casos de infeção por coronavírus conhecidos em 24 horas: foram 12.183. Segundo o Ministério da Saúde, desde ontem foram conhecidos mais 12.183 resultados positivos após o teste: 4.708 são referentes a testes realizados nas últimas 24 horas e cujo desfecho já foi conhecido.





Trata-se de um recorde desde o início da pandemia. A maioria dos novos casos foi detetada em Madrid (1.427), seguindo-se o País Basco (563) e Andaluzia (403).Em 24 horas ocorreram mais 48 óbitos, o que eleva para 29.747 as mortes por coronavírus em Espanha. Porém, nestes dados de óbitos, não entram as mortes ocorridas em lares nem as que não chegaram a ser sujeitas a um teste, mas que apresentavam sintomas de Covid-19.Ao todo, registam-se 566.326 casos de Covid-19 em Espanha.