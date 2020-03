Covid-19: Aumenta para 145 o número de mortos no Irão

A epidemia de Covid-19 matou mais 21 pessoas no Irão nas últimas 24 horas, elevando para 145 o balanço de vítimas mortais no país, anunciaram este sábado as autoridades iranianas.

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus aumentou para 5.823, com a confirmação de 1.076 novos casos nas últimas 24 horas.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Kianoush Jahanpour, citado pela agência France-Presse (AFP), disse que "mais de 16.000 casos suspeitos estão atualmente hospitalizados" e aguardam o resultado das análises.

As autoridades de saúde iranianas anunciaram também que 1.669 pessoas recuperaram da doença.

A epidemia de Covid-19, surgida no final do ano, na China, provocou já mais de 3.500 mortos entre mais de 101 mil pessoas infetadas em pelo menos 94 países.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem 13 casos confirmados de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus.

Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%, sendo que até ao momento a maioria já recuperou.