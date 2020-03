Itália: Confirmadas 233 por coronavírus e 5883 pessoas infetadas

As autoridades italianas confirmaram, este sábado, que o surto de coronavírus no país já matou 233 pessoas, um aumento de 36 em relação ao último boletim oficial. Além disso, segundo a proteção civil local, são já 5883 pessoas infetadas com o Covid-19 . Destes, 589 já estão totalmente recuperados e 567 estão nos cuidados intensivos.

A epidemia de Covid-19, surgida no final do ano, na China, provocou já mais de 3.500 mortos entre mais de 101 mil pessoas infetadas em pelo menos 94 países.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem 13 casos confirmados de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus.

Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%, sendo que até ao momento a maioria já recuperou.