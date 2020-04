O governo alemão quer cocnsagrar na legislação o direito a trabalhar a partir de casa se o trabalho em questão assim permitir. O ministro do Trabalho quer que este direito esteja consagrado na lei mesmo depois de terminada a crisse da covid-19 que levou milhões de alemães pa trabalhar a partir de casa.Hubertus Heil diz que pretende introduzir esta possibilidade no quadro legislativo já a partir do próximo outono. Em declarações ao jornal alemão Bild am Sonntag, o governante adiantou que as estimativas iniciais sugerem que a proporção de pessoas em teletrabalho tenha aumentado de 12% para 25% durante a crise do coronavírus, para um total de cerca de oito milhões de pessoas.Esta realidade levou o ministro a ponderar a hipótese de legislar sobre as pessoas se manterem a trabalhar a partir de casa. "Todos aqueles que assim pretenderem e cujos empregos o permitam devem ter a possibilidade de trabalhar a partir de casa", explicou o Heil, acrescentando ainda que esta é uma medida que não deve apenas existir em situações de emergência epiémica como a do coronavírus.O governante admite que a pandemia mostrou que "muito trabalho pode ser feito a partir de casa atualmente" e que até ao momento parecia não ser possível.Segundo esclareceu o ministro alemão, o objetivo é "aumentar as possibilidades de teletrabalho, mas não impô-lo", podendo as pessoas optar por trabalhar em casa em permanência ou apenas durante um ou dois dias por semana. As empresas seriam também chamaadas a definir este regime com os trabalhadores.Heil, que pertence ao Partido Social-Democrata, já tinha defendido este direito a trabalhar a partir de casa em dezembro de 2019, meses antes da pandemia obrigar ao confinamento alemão.O governo de Angela Merkel acredita ser difícil que os alemães possam passar as férias de verão no estrangeiro este ano, mas defende o turismo interno."As grandes viagens ao exterior não devem ser possíveis. Tudo aponta para um programa de férias dentro de fronteiras, isso sim, acredito que seja exequível este verão", sublinhou o responsável de turismo do ministério da Indústria, Thomas Barreias, depois de uma videoconferência com os seus colegas da União Europeia, esta terça-feira.A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 210 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.Mais de 818 mil doentes foram considerados curados.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.