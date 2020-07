Covid-19: Alemanha regista 534 novos casos e sete vítimas mortais num dia

A Alemanha regista um total de 200.260 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, com 534 novos contágios diagnosticados nas últimas 24 horas, um aumento em relação ao dia anterior (351), foi hoje divulgado.

De acordo com os dados diários disponibilizados pelo Instituto Robert Koch (RKI), o país registou, nas últimas 24 horas, sete óbitos relacionados com a doença covid-19, o que representa também um aumento em comparação a quarta-feira, dia em que foram registadas três mortes.

Em termos totais, e desde o início da crise sanitária, o país contabiliza 9.078 mortes, a maior parte nos Estados da Baviera, Bade-Vurtemberga e Renânia do Norte-Vestefália.

São também estas as três regiões do país com o maior número de casos de contágio, com 49.538, 36.227 e 45.388, respetivamente.

O número de pessoas recuperadas da doença covid-19 na Alemanha situa-se neste momento nos 186.400.

Entretanto, e para preparar o país para uma eventual segunda vaga de infeções pelo novo coronavírus, a Alemanha aprovou hoje um plano de medidas de contenção que prevê, nomeadamente, a aplicação de confinamento reforçado e obrigatório em áreas geográficas limitadas, caso seja identificado um surto local da doença covid-19.

Este plano foi acordado entre o governo federal alemão e os vários Estados do país.

As autoridades temem, por exemplo, que turistas alemães regressados de férias possam representar novos focos importados da doença covid-19.

Segundo o acordo estabelecido entre o governo federal alemão e os vários Estados regionais, as pessoas que residirem nas áreas geográficas abrangidas pela ordem de confinamento só poderão sair à rua em caso de extrema necessidade.

Esta regra é uma novidade na Alemanha que até agora tinha adotado uma definição bastante flexível do confinamento, sustentada em grande parte na autodisciplina e na boa vontade dos cidadãos.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 584 mil mortos e infetou mais de 13,58 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse (AFP).