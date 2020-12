Covid-19: Alemanha regista 14.432 novas infeções e 500 mortes nas últimas 24 horas

A Alemanha registou 14.432 novas infeções pelo SARS-CoV-2 e 500 mortes nas últimas 24 horas, disseram hoje as autoridades alemãs, referindo que este número de óbitos é o terceiro maior durante toda a pandemia no país.

Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI), atualizados na última meia-noite, o número total de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 1.351.510, contabilizando ainda 22.475 mortes.

Cerca de 1.003.300 pessoas já recuperaram da doença, enquanto o número de casos ativos é agora de 325.700, de acordo os dados do RKI.

O máximo de novas infeções e mortes diárias foi atingido na sexta-feira, com 29.875 positivos e 598 mortes.

Em toda a Alemanha, a incidência acumulada nos últimos sete dias é de 173,7 casos por 100.000 habitantes e as novas infeções subiram para 144.485 na última semana.

Na segunda-feira, o número de pacientes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos subiu para 4.670, dos quais 2.668 (57%) estão a receber respiração assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI).

O fator de reprodução (R) - que considera as infeções em um intervalo de sete dias em comparação com os sete anteriores - é de 1,06, tal significa que cada 100 contagiados pelo vírus infetam em média outras 106 pessoas.

O RKI destacou no seu levantamento diário que modificou a sua estimativa de risco para a saúde da população da Alemanha como um todo, descrevendo-o como "muito elevado".

Na quarta-feira, entrará em vigor um "confinamento rigoroso" acordado no domingo entre o Governo Federal alemão e os 16 Estados federados, que vai durar até ao próximo dia 10 de janeiro.

As medidas restritivas incluem o encerramento do comércio não essencial e escolas, endurecendo as disposições de contenção contra o novo coronavírus implementadas no início de novembro, quando foram encerrados setores do lazer, desporto, cultura e restauração.

O limite de cinco pessoas de dois domicílios diferentes é mantido em reuniões privadas - que não inclui os menores de 14 anos - e no Natal, entre 24 e 26 de dezembro, as reuniões podem ser estendidas para mais quatro pessoas.