Corpo de alpinista desaparecido há 22 anos encontrado na Áustria

Na sexta-feira um guia de montanha descobriu um cadáver a cerca de 2.900 metros de altura no glaciar de Schlatenkees, na província de Tirol. A polícia austríaca acredita que se trata de um alpinista desaparecido há mais de 20 anos.







Junto ao corpo foi ainda localizada uma mochila com algum dinheiro, um cartão bancário e uma carta de condução. De acordo com a agência France-Presse, as autoridades estão a investigar o caso e dizem que os resultados dos testes de ADN deverão ser conhecidos dentro de "algumas semanas". Ainda assim, sem quaisquer certezas, acreditam tratar-se de um homem de 37 anos que foi dado como desaparecido em 2001.Mas os especialistas estão preocupados e dizem que esta deverá ser uma realidade cada vez mais frequente tendo em conta que os glaciares estão a derreter a uma velocidade recorde. Prova disso é o facto de há menos de dois meses ter sido localizado outro cadáver na mesma montanha e, em julho, ter sido localizado outro corpo na Suíça O Schlatenkees já foi apontado como o glaciar mais afetado pelo degelo na Áustria, tendo registado entre 2021 e 2022 perdas de cerca de 89.5 metros.