O presidente da câmara municipal de Madrid anunciou que a partir de hoje estão encerradas as esplanadas, mesmo as protegidas com vidros, e também recomendou o fecho de bares e restaurantes.

José Luis Martínez-Almeida explicou numa entrevista a uma rádio que a medida procura evitar deslocações desnecessárias e concentrações de pessoas e que se enquadra no âmbito de medidas de luta contra o novo coronavírus.

Pelas mesmas razões, também a partir de hoje, estão encerrados todos os parques para crianças da capital espanhola, embora ainda não tenha sido decidido fechar o Retiro, um grande parque/jardim no centro de Madrid.

O presidente da câmara ("Alcalde") de Madrid não afastou totalmente a possibilidade de fechar a cidade ao exterior, considerando "irresponsável" dizer que nem todos os cenários estão a ser contemplados: "não podemos dizer que será implementado imediatamente ou descartar que será implementado", disse.

José Luis Martínez-Almeida apelou para que as pessoas não saiam das suas casas: "ficar em casa, é a melhor maneira que temos de prevenir o contágio e que seja realmente durante três semanas e não mais", disse, sublinhando para a importância de os jovens seguirem estas medidas.

A cidade de Madrid tinha no ano passado 3,3 milhões de pessoas, havendo um total de 6,7 milhões na sua área metropolitana ou comunidade autónoma (Portugal tem cerca de 10,1 milhões).

Na quinta-feira a meio do dia a totalidade de Espanha tinha 84 mortos com coronavírus (34 a mais do que quarta-feira) e 2.968 casos confirmados de contaminação (816 mais).

Quase metade do total de infetados estava na região de Madrid (1.388), que é a comunidade mais afetada juntamente com o País Basco (346), Catalunha (260) e La Rioja (205).

O conselheiro da Saúde da região de Madrid atualizou esta manhã os números para a região para quase 2.000 casos positivos, mais 612 do que na quinta-feira, e 40 mortos.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

