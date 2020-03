A Bulgária declarou esta sexta-feira estado de emergência devido ao surto do novo coronavírus . O parlamento búlgaro votou de forma unânime e decidiu manter o estado de emergência pelo menos até 13 de abril.A decisão seguiu-se ao aumento de casos de Covid-19 no país, que atualmente são 23.O estado de emergência vai proibir viagens de e para países com elevados casos do vírus, fechar escolas e universidades e permitir a intervenção policial em casos em que a quarentena de pessoas infetadas não seja cumprida.O novo coronavírus foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.