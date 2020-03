O Governo norte-americano está a trabalhar "a tempo inteiro" num plano para apoiar a economia e as famílias perante os efeitos do novo coronavírus, assegurou hoje o secretário de Estado do Tesouro, Steven Mnuchin.

"É uma prioridade do Presidente [Donald Trump]" e acreditamos "que vamos ser capazes de adotar, muito rapidamente, uma lei bipartida", defendeu Mnuchin, citado pela Agência France Presse, que falava em Washington, após uma reunião com os líderes republicados e democratas do Congresso.

Segundo o secretário de Estado do Tesouro, Donald Trump está "muito determinado em apresentar uma resposta económica apropriada", tendo como prioridade a redução dos impostos sobre os salários, mas também "outras soluções".

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Face ao avanço da epidemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 10.000 infetados e pelo menos 631 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.