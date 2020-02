Um menino de cinco anos testemunhou o avô a morrer na casa que ambos partilhavam na província de Hubei, na China,. Devido às restrições de circulação impostas pelo coronavírus no país onde começou o surto, o jovem ficou em casa junto do parente morto. Este caso levantou uma nova onda de protestos na China O homem e o neto habitavam no distrito de Zhangwan onde foi decretado estado de sítio para controlar o avanço do Covid-19. Um representante governamental chinês disse aos meios de comunicação locais que o homem teria morrido recentemente, desmentindo a informação de que o homem estaria morto há vários dias em casa e que o neto tinha sobrevivido à base de bolachas. De acordo com o representante governamental, trabalhadores sociais têm feito visitas diárias aos cidadãos que estão impedidos de sair de casa, para perguntar sobre o seu estado de saúde e perceber se necessitam de comida.Segundo os assistentes que encontraram a criança, quando questionada sobre o porquê de não ter saído de casa para procurar ajuda, o menino respondeu: "O avô disse para não sair. Que havia um vírus lá fora".Ainda não são conhecidas as causas de morte do idoso, mas o governo afirma que o homem "tinha a temperatura normal, com certeza".A criança foi acolhida pelos serviços sociais locais e o pai está retido numa outra província chinesa devido ao estado de sítio decretado, incapaz de voltar para junto do filho.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados de mais de 40 países e territórios.

Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram.

Além dos mais de 2.700 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan registaram também vítimas mortais.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.