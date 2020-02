Um homem francês de 60 anos infetado com o coronavírus COVID-19 morreu esta noite num hospital Pitie-Salpêtrière em França. Suspeita-se que seja a segunda morte a ocorrer no país. Uma cidadã chinesa morreu num hotel de Beaune, no centro do país, e segundo o jornal Le Parisien ainda estão a ser realizados testes para apurar se a morte se deveu ao COVID-19.

Por precaução, os 65 clientes e funcionários do hotel foram colocados em isolamento.

Além do homem francês que morreu, França confirmou esta quarta-feira mais dois novos casos de COVID-19. Tal eleva o número de casos confirmados para 17.