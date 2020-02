Brasil analisa 20 casos suspeitos do novo coronavírus

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou, esta quarta-feira, que há pelo menos 20 novos casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus no país, depois das autoridades terem confirmado o primeiro positivo: um homem de 61 anos, residente em São Paulo e que regressou recentemente do norte de Itália. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Kleber de Oliveira, citado pela imprensa local, há 11 casos são em São Paulo, dois em Minas Gerais, dois no Rio de Janeiro, dois em Santa Catarina, um em Paraíba, outro em Pernambuco e um em Espírito Santo.Em declarações à imprensa, o ministro da Saúde brasileiro, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o país irá estudar o comportamento do coronavírus Covid-19 num clima tropical, depois deste se ter "espalhado" no hemisfério norte. "Agora é que vamos ver como este vírus se vai comportar num país tropical, durante o verão. Veremos como será o padrão de comportamento deste vírus, que é novo e tanto pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que apresentou no hemisfério norte, onde, nesta época, faz frio", disse.O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios. Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram.Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.Em Portugal, já houve 17 casos suspeitos que resultaram negativos após análises. Está, atualmente, a aguardar o resultado das análises uma mulher que regressou de Milão. A paciente foi encaminhada para o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), uma das unidades de referência para estas situações.O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.