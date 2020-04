ePaper ou encontre-o nas bancas a 07 de abril de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 07 de abril de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A13 de fevereiro, um homem de 69 anos que tinha visitado recentemente o Nepal morreu em Espanha de "pneumonia grave de origem desconhecida". Mas só a 27 o Governo mandou analisar mortes recentes suspeitas e só a 3 de março o país soube, enfim, que aquela morte fora por coronavírus em Espanha – apesar de tudo o que já se vira na China e do que começava a despontar na Europa, nenhum alerta tinha soado, o exame ao que se tinha passado foi a posteriori, nesse e noutros casos.E só mais de um mês depois dessa morte haveria medidas mais sérias contra a dispersão do vírus no território. Mas, pelo caminho, vários eventos sem controlo tiveram um efeito explosivo sobre os números. Espanha superou a China em mortos e ultrapassou, ao longo de vários dias, Itália no número de infetados e na progressão da curva do vírus. Houve idosos mortos abandonados em lares e resgatados pelo exército, houve um Palácio do Gelo, em Madrid, requisitado para morgue improvisada quando os crematórios deixaram de conseguir dar vazão aos corpos, houve famílias que não puderam velar os seus. Houve, ainda, a maior taxa de profissionais de saúde infetados, 14,7%.A pergunta tem surgido em colunas de opinião e artigos em Espanha, mas também na imprensa europeia: como foi possível que a tragédia se avolumasse assim, sem travão? Os casos pontuais aqui e ali – como o do homem que esteve no Nepal – tiveram tempo e espaço para se propagarem pelo menos até ao fim de semana que, visto agora um mês depois, se revelou fatídico: 7 e 8 de março. Itália vivia já um drama. Espanha tinha mais de 400 casos.