Segundo o mais recente relatório da Amnistia Internacional (AI), milhares de mulheres e crianças têm sido alvo de violação por parte das tropas nigerianas – as mesmas que afirmaram tê-las salvado do grupo terrorista Boko Haram.

O relatório "Eles traíram-nos: Mulheres que sobreviveram ao Boko Haram violadas, esfomeadas e detidas na Nigéria" (nome original: "They betrayed us: Women who survived Boko Haram raped, starved and detained in Nigeria"), divulgado esta quinta-feira, denuncia que, além dos ataques sexuais perpetrados, as sobreviventes têm sido forçadas a trocar comida por sexo e deixadas a passar fome. A organização não-governamental que luta pelos direitos humanos revelou também que milhares de mulheres morreram à fome no campo de deslocados no nordeste da Nigéria desde 2015 e apresentou provas – fotografias captadas por satélite – onde se pode observar o rápido aumento do cemitério no campo de deslocados. A AI estima que tenha havido pelo menos 15 a 30 mortes por dia nos campos.

A organização entrevistou cinco mulheres para realizar o relatório. De acordo com os testemunhos, foram espancadas e chamadas pejorativamente de "esposas do Boko Haram" sempre que se queixavam do tratamento a que estavam a ser sujeitas pelo exército nigeriano e pela Civilian Joint Task Force (Força Civil Conjunta), uma milícia que trabalha com o exército. As vítimas contaram que os soldados as separaram dos maridos e as confinaram a "campos satélite" afastados. As mulheres dizem ter sido violadas por soldados entre o final de 2015 e 2016 num campo de deslocados em Bama, no estado de Bomo.

Outras 10 mulheres que falaram com a Amnistia Internacional declararam que foram obrigadas a ter um relacionamento com os soldados em troca de comida. "Eu dei-te estas coisas [comida e outros bens essenciais]. Se as quiseres, temos de ser marido e esposa", disse um membro da Força Civil Conjunta a uma destas mulheres.

Ama (nome fictício), com 20 anos, contou à organização que foi violada depois de aceitar comida de um membro da Força Civil Conjunta que lhe disse que queria um "pagamento". "Eles [os soldados da Força Civil Conjunta] dão-te comida, mas à noite vêm por volta das 17h ou 18h e dizem-te para os acompanhares. Um deles veio e trouxe-me comida, e depois voltou ao final da tarde, mas consegui esconder-me e ele não me encontrou. No dia seguinte ordenou que levasse água para a sua tenda e eu fui. Depois, ele fechou a ‘porta’ da tenda e violou-me", revelou Ama.

"Sexo nestas circunstâncias altamente coercivas é sempre considerado uma violação, mesmo que violência física não seja usada, e os soldados e membros da milícia nigerianos têm saído impunes destes crimes", afirmou Osai Ojigho, directora da Amnistia Internacional da Nigéria. "Eles agem como se não corressem o risco de ser punidos, mas estes perpetradores e os seus superiores que não fizeram nada para parar com a situação cometeram crimes contra leis internacionais e devem ser responsabilizados."

Algumas mulheres e crianças que têm sido alegadamente vítimas destes crimes contaram à AI que já perderam os seus filhos, maridos e familiares e não têm qualquer apoio, tendo demasiado medo para recusarem a coerção sexual feita pelos soldados. Sobre isto, a directora da AI na Nigéria frisou que "é absolutamente chocante que pessoas que já sofreram tanto sob o domínio do Boko Haram tenham sido condenadas a mais abusos horrendos dos militares nigerianos: em vez de receberem protecção das autoridades, mulheres e meninas têm sido obrigadas a submeter-se a violações para não sucumbirem à fome".

Sobre a falta de comida e corrupção no acesso à mesma, Osai Ojigho sublinha que "confinar as pessoas a campos sem comida suficiente, apesar de quem administra os campos saber que as condições estão a causar mortes, viola os direitos humanos e o direito internacional humanitário. Aqueles que deixaram isso acontecer poderão ser condenados por assassínio".

Já em 2016, um outro relatório da Human Rights Watch documentou 43 casos de violência sexual contra mulheres em campos de deslocados por soldados nigerianos, levando o governo do país a conduzir investigações.



O terror do Boko Haram

É o terceiro grupo terrorista mais mortífero do mundo, segundo o Índice de Terrorismo Global e opera desde 2002, diz a ONU. O grupo é responsável por diversos atentados terroristas e já bombardeou igrejas, escolas e mesquitas, além de vários raptos de mulheres e crianças.

As acções do Boko Haram, que quer implementar a lei xaria (lei religiosa islâmica, fundada no Alcorão, que regula o comportamento individual e moral) no norte da Nigéria, já causaram a morte de milhares de pessoas e levaram à fuga de pelo menos dois milhões de pessoas na Nigéria para campos de deslocados que já se encontram sobrelotados.

No entanto, o exército nigeriano garante que já derrotou tecnicamente o grupo terrorista e que recuperou os territórios controlados pelo Boko Haram no nordeste do país. O exército revelou também que resgatou recentemente perto de mil reféns, maioritariamente mulheres no estado de Borno.



Exército da Nigéria diz que as acusações são propaganda

O porta-voz das tropas, John Agim, negou as acusações da AI e acusou-as de ser "propaganda". Agim afirma que o exército não está presente nos campos e quem os regula é a polícia, grupos de vigilantes locais e grupos não-governamentais.

O porta-voz acusou também a AI de republicar denúncias de 2015 que já foram investigadas pelo governo e que foram classificadas como "falsas". "A Amnistia escreveu as mesmas alegações num relatório de 2015 (…) Por que estão a apresentá-las novamente em 2018 depois de serem investigadas? É tudo propaganda", disse.