Esta segunda-feira, dia 6 de Agosto, o Japão apelou ao fim das armas nucleares no dia em que se assinam 73 anos do ataque nuclear a Hiroxima. O Parque Memorial da Paz, em Hiroxima, foi o palco de uma cerimónia de homenagem às vítimas do bombardeamento atómico, em 1945.

Os japoneses saíram de casa para prestarem homenagem aos 140 mil falecidos desse ataque. Há 73 anos atrás, pelas 8:15 da manhã, um avião norte-americano largou uma bomba de urânio, conhecida como "Little Boy", sobre a cidade japonesa. Três dias depois, regista-se outro bombardeamento, desta vez à cidade de Nagasaki, que levou à rendição dos nipónicos e ao fim da Segunda Guerra Mundial.

Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, lembrou o papel que o país tem de desempenhar no processo de desnuclearização: "Nos últimos anos, ficou claro que existem diferenças entre os países sobre como proceder com a redução de armas nucleares. Como o único país que sofreu um bombardeamento atómico, é nossa missão liderar pacientemente os esforços por um mundo livre de armas nucleares", afirmou o presidente nipónico, citado no Euronews.

Porém, no ano passado, o Japão não assinou o acordo da ONU contra armas nucleares, por considerar o texto deste tratado "ingénuo" e relembrar que a Coreia do Norte, país que fez mais ensaios nucleares nos últimos anos, não o assinou também.