O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt irá competir com Boris Johnson na última votação para escolher o próximo líder do Partido Conservador do Reino Unido, que sucederá a Theresa May como primeiro-ministro do país.

A sexta volta da eleição indicou que o ministro dos Negócios Estrangeiros conseguiu o apoio de 77 dos 313 deputados do grupo parlamentar conservador, mais dois votos do que os 75 recolhidos pelo ministro da Saúde, Michael Gove.