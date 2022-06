Conselho de Segurança, o novo podcast de política internacional da SÁBADO

Vasco Rato, Nuno Tiago Pinto e João Carlos Barradas analisam os grandes acontecimentos da atualidade internacional. Um podcast da revista SÁBADO, disponível todas as quintas-feiras.

As mais lidas

A SÁBADO chega ao mundo dos podcasts sobre a atualidade internacional com Conselho de Segurança. Três membros permanentes - Vasco Rato, Nuno Tiago Pinto e João Carlos Barradas - olham para os principais temas da atualidade internacional em sessões semanais e sem direito de veto.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em ocasiões especiais poderão ser convidados membros não permanentes a contribuir para o debate nesta assembleia.Vasco Rato é licenciado e mestre em Ciência Política, pela Universidade de Manitoba, no Canadá, e doutor na mesma área, pela Universidade de Georgetown, nos EUA. Foi presidente da FLAD e dirigente social-democrata.Nuno Tiago Pinto é diretor executivo da, onde escreve regularmente sobre justiça, segurança interna, cibercrime, espionagem e diplomacia.João Carlos Barradas é jornalista e comentador de assuntos internacionais para ae para a CMTV.Conselho de Segurança é um podcast daque pode ouvir no site e aplicação da, bem como nas principais plataformas de partilha. Todas as quintas-feiras pode ouvir uma nova edição.