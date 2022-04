Conselho de Segurança da Transnístria relata “ataque terrorista” em Tiraspol

O Conselho de Segurança da Transnístria anunciou hoje que, na região separatista, se deu um "ataque terrorista" a uma unidade militar perto da cidade de Tiraspol, na Moldávia, informou a agência TASS.



A região separatista da Transnístria elevou o seu "nível de ameaça terrorista" para vermelho hoje e introduziu novos postos de controlo após várias explosões.







Reuters

A presidente da Moldávia, Maia Sandu, já tinha convocado uma reunião de segurança urgente depois dum ataque com duas explosões que danificaram antenas de rádio da era soviética na região separatista."O Conselho Supremo de Segurança irá renuir-se a partir das 13h00 (1000 GMT) na presidência. Após a reunião, às 15h00, a presidente Maia Sandu fará uma conferência de imprensa", avançou um comunicado do governo.De acordo com a agência local de notícias Novosti PMR, a unidade militar foi um dos alvos dos ataques que aconteceram na região, depois das explosões terem atingido o quartel general de segurança do Estado da Transnístria. Não foram avançados mais detalhes sobre estes ataques.O Kremlin disse estar a acompanhar de perto a situação na região separatista pró-russa. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou hoje as notícias sobre Transnístria são motivo de séria preocupação.A Transnístria é uma região separatista e pró-Rússia da Moldávia, na fronteira com a Ucrânia. A Rússia tem tropas permanentes na região desde o fim da União Soviética.