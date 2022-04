Explosões na Rússia? É "karma", diz assessor do presidente ucraniano

Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, referiu esta quarta-feira no Telegram que as explosões ouvidas em três províncias russas junto à fronteira com a Ucrânia eram "karma" e uma consequência da guerra na Ucrânia. Porém, não indicou que a Ucrânia fosse responsável pelos incidentes.