António Guterres: “ONU está pronta para mobilizar recursos e salvar vidas em Mariupol”

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reuniu-se hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, para discutir a guerra na Ucrânia. António Guterres afirmou que seria um "mensageiro de paz" e que o objetivo seria diminuir o sofrimento causado pela guerra.



Sobre a retirada de civis da cidade de Mariupol, assinalou: "Reconhecemos que enfrentamos uma crise em Mariupol. Milhares de civis precisam urgentemente de assistência humanitária para salvar vidas e muitos precisam de ser retirados."



"As Nações Unidas estão prontas para mobilizar plenamente os seus recursos humanos e logísticos para ajudar a salvar vidas em Mariupol", continuou o secretário-geral. A proposta apresentada inclui um trabalho da ONU, coordenado com a Cruz Vermelha e as forças ucranianas, para que seja garantida a retirada de civis do complexo industrial de Azovstal e da cidade de Mariupol.