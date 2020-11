Em Portugal, a discussão instalou-se depois de ser revelada uma proposta dos especialistas da Direção-Geral de Saúde (DGS) que não incluía os maiores de 75 anos no grupo prioritário a vacinar contra a covid-19, na primeira fase. Os primeiros a ser vacinados seriam as pessoas entre os 50 e os 75 anos com doenças graves, funcionários e utentes de lares de idosos e profissionais de saúde.Depois, Francisco Ramos, o líder do núcleo de coordenação da task-force para a vacinação, esclareceu que os residentes em lares, de qualquer idade, os funcionários destas instituições, os profissionais de saúde, das forças de segurança e os idosos com comorbilidades severas são os grupos prioritários propostos pela DGS para a vacina contra a covid-19.Em vários países europeus, estão a ser delineados os planos de vacinação contra a covid-19. Na Alemanha, Espanha, França e Reino Unido, os mais idosos integram o grupo a vacinar na primeira fase.O país liderado por Angela Merkel vai apostar em 60 centros de vacinação pelo país. Só na cidade de Berlim, a primeira campanha de vacinação prevê inocular 450 mil pessoas, com 900 mil doses.O primeiro grupo a ser vacinado integra os idosos, as pessoas com doenças pré-existentes, profissionais de saúde e de assistência, agentes da polícia, bombeiros, professores e educadores. Estas categorias foram recomendadas pelo Conselho de Ética Alemão, pela Academia de Ciência Leopoldina e pelo Comité Permanente de Vacinação do Instituto Robert Koch.A vacinação será voluntária e há sondagens que revelam que a maioria dos alemães está disposta a ser vacinada.No país, os profissionais de saúde como médicos, cirurgiões, dentistas, farmacêuticos, parteiras, enfermeiras e cuidadores, e todas as pessoas acima dos 65 anos ou com uma doença pré-existente (como doença cardiovascular, hipertensão e diabetes) ou obesidade, são a população prioritária.Emmanuel Macron, o presidente francês, clarificou que a vacina não deverá ser obrigatória.Os idosos que vivem em lares e os funcionários que deles cuidam serão os primeiros a serem vacinados. Seguem-se os maiores de 80 anos e os profissionais de saúde e de assistência social.Em terceiro lugar, o governo de Boris Johnson determinou que surgem as pessoas com 75 anos e mais; depois, quem tem mais de 70 anos e os indivíduos "extremamente vulneráveis clinicamente", excluindo mulheres grávidas e os abaixo de 18 anos.De seguida, todas as pessoas com 65 ou mais anos; os adultos entre os 18 e 65 anos num grupo de risco; todos que tenham mais de 60 anos; os acima de 55 anos e finalmente, quem tem 50 anos ou mais.No país, também não se prevê que a vacina seja obrigatória.Na primeira fase da vacinação contra a covid-19, entram os idosos e as pessoas com deficiência em lares, bem como os funcionários que deles cuidam, os profissionais de saúde e os restantes idosos.As primeiras doses são esperadas entre janeiro e março de 2021, e prevê-se vacinar 2,5 milhões de pessoas.Na segunda fase, deverão ser vacinados os maiores de 64 anos, as pessoas com doenças de alto risco, os mais vulneráveis devido à situação sócio-económica, os trabalhadores essenciais, os professores, e crianças, adolescentes e jovens, entre outros - mas ainda não se sabe em que ordem.A vacinação deverá ser feita nos 13 mil centros de saúde que existem em Espanha.