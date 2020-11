Eficácia da vacina da covid-19 para maiores de 75 anos ainda está por provar

O documento ainda não é definitivo, mas maiores de 75 anos que não apresentam doenças graves nem residem em lares não figuram na lista de prioridades da comissão de especialistas que está a definir os primeiros grupos que recebem a vacina da covid-19.





Francisco Ramos,

Ao Público , o o coordenador datask force encarregada pela Direção-Geral da Saúde,explica que o limite de idade tem a ver com as "características das vacinas" e que está a trabalhar-se num "meio de grande incerteza".Para esta primeira versão preliminar, especialistas debruçaram-se sobre aquele que é o elemento mais exposto pela pandemia, as unidades de cuidados intensivos, e que são ocupadas sobretudo por pessoas entre os 55 anos e os 79 anos com outras patologias.Outro problema é o de que as vacinas - que ainda estão sob aprovação da Agência Europeia do Medicamento - têm poucos dados sobre a sua eficácia em idosos com mais de 75 anos, só se conhecendo ainda os resultados destes nos ensaios de Fase I e II, onde haviam menos participantes e que a resposta imunológica foi avaliada através de amostras de sangue e não propriamente a eficácia das vacinas.