A Guardia Civil espanhola, em parceria com a GNR e a Europol, deteve 20 pessoas e realizou buscas em Portugal e Espanha devido à suspeita de gestão criminosa de resíduos hospitalares covid-19. Em comunicado, a força de segurança espanhola relata que resíduos líquidos eram armazenados em sacos de plástico ou caixas de papel que se degradavam, e levavam à libertação dos resíduos na via pública.A empresa, que não foi identificada no comunicado, é suspeita de não cumprir as normas de segurança para poupar dinheiro, tendo lucrado um milhão de euros, três vezes mais do que seria suposto.Representada em Portugal, mas sem que tenha sido revelado o local, a empresa fazia com que os funcionários manuseassem os resíduos sem proteção adequada e recorriam a materiais não indicados para esse trabalho. Os resíduos hospitalares eram armazenados na via pública.A sede europeia da empresa fica em Londres. A investigação concluiu que esta assumiu uma quantidade de resíduos superior à capacidade.À operação policial, foi dado o nome de Ribio. Concentrou-se nas delegações da empresa na Catalunha, Comunidade Valenciana, ilhas Baleares, Madrid e nas sedes em Portugal.