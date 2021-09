Como o 11 de Setembro mudou o turismo e as viagens

Um barril de petróleo, antes de 11 de setembro de 2001, tinha um valor de mercado de 22 dólares (cerca de 18,6 euros). Um dia depois do ataque às Torres Gémeas e ao Pentágono, o preço começou a subir e, na década seguinte, não mais parou, atingindo uns impensáveis 95 dólares (80 euros). Passaram 20 anos e hoje o valor de referência ronda os 68 dólares, qualquer coisa como 57,50 euros. Esta é apenas uma das faces dos efeitos do terrorismo na sociedade. Não afetou apenas a geopolítica, mudou o dia a dia de cada um de nós, do custo do combustível, dos transportes públicos, da indústria e das viagens. No Turismo, a forma de viajar alterou-se como nunca antes tinha acontecido. Pelo menos até ter surgido a pandemia de Covid-19...



Nas horas seguintes ao embate dos aviões nas torres de Nova Iorque, o espaço aéreo norte-americano foi encerrado a voos comerciais durante três dias. Só nessas 72 horas, o volume de viagens no país desceu cerca de 31% em relação ao mesmo mês do ano anterior. As perdas na indústria da aviação foram de monta, à semelhança do que viria a acontecer nove anos mais tarde com a erupção do vulcão Eyjafjallajokull, na Islândia. Mas as mudanças, obviamente, não ficaram por aí.



Foi um ponto de viragem na segurança de aeroportos e aviões, mas também dos navios de cruzeiro, museus, hotéis e grandes eventos, cujas entradas passaram a ser controladas de modo mais apertado. Sem esquecer a forma como o carimbo de um país muçulmano no passaporte passou a dificultar a circulação de milhões de viajantes em todo o mundo.