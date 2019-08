. Na segunda-feira, o ministro da Casa Civil brasileiro, Onyx Lorenzoni, afirmou que a quantia seria recusada e aconselhou o grupo a usar o dinheiro para a "reflorestar a Europa ". Esta terça-feira, Bolsonaro abriu uma porta, mas deixou qualquer decisão nas mãos do presidente francês e seu novo alvo, Emmanuel Macron.

Interpelado pelos jornalistas à saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, o chefe de estado recordou que não tinha sido ele a falar sobre a recusa da oferta e que, como tal, não havia uma posição de rejeição. Depois, lançou as condiçoes para analisar a proposta do G7. "Primeiro o senhor Macron deve retirar os insultos que me fez. Primeiro, chamou-me mentiroso", atirou o presidente brasileiro", citado pela imprensa local, acrescentando: Depois, segundo o que sei, disse que a soberania brasileira na Amazónia está em aberto. Para conversar ou aceitar qualquer coisa de França, ele vai ter que retirar essas palavras e depois podemos conversar", atirou.O presidente brasileiro abordou ainda o polémico comentário que fez sobre a mulher de Macron, Briggite. No domingo, um apoiante do chefe de estado brasileiro publicou uma montagem com os dois casais presidenciais: Macron e Brigitte e Bolsonaro e Michelle. "Agora entende porque Macron persegue Bolsonaro", escreveu o internauta num comentário a uma publicação. O presidente do Brasil reagiu à montagem, com um comentário igualmente sexista. "Não humilha cara", escreveu, acrescentando um "kkkkkk", que significa risos. Esta terça-feira, o pesidente assegurou que só queria repreender o internauta para que este não dissesse "besteiras".O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada.A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta. Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).