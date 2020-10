O mês de outubro já é o que mais casos de Covid-19 registou em Portugal, com mais de 25 mil infetados em pouco mais de duas semanas. Até ao início deste mês, o país apenas tinha registado dois dias com mais de mil casos. Nas últimas duas semanas, somou a estes mais 12 dias com pelo menos um milhar de casos, todos consecutivos.

Não é só Portugal que vai testemunhando uma rápida escala de infeções por Covid-19. Toda a Europa está a atravessar uma brutal 2.ª vaga e países como Espanha, França e Reino Unido já registaram mais de 200 mil casos do novo coronavírus este mês. Mas, ajustando estes números à população de cada país, nenhum deles é o que está a passar pior esta nova fase da pandemia.





Portugal está no meio da tabela das infeções por milhão de habitantes

Os mais de 25 mil casos, com direito a quatro recordes de novos casos diários - o maior deles na passada sexta-feira, com 2.608 infetados -, dão a Portugal o 13.º lugar na lista de países da União Europeia com mais casos por milhão de habitantes. Outubro regista até esta segunda-feira 2.633 infetados por cada milhão de portugueses, números superiores aos de países como Alemanha, Itália ou Suécia, mas abaixo daqueles que mais casos registam no total: Espanha, França e Reino Unido.

Os franceses registaram, nos primeiros 19 dias de outubro, quase 360 mil casos. Os britânicos quase 300 mil e os espanhóis pouco mais de 200 mil infetados pela Covid-19. Mas nenhum destes é dos três países com mais casos do novo coronavírus por milhão de habitantes.

A líder europeia de infetados é a República Checa que, após uma primeira vaga relativamente tranquila e festejos por a pandemia ter sido ultrapassada, está a sofrer com a nova fase e já registou mais de 100 mil casos em outubro - o que lhe dá uma incidência superior a 10 mil casos por milhão de habitantes, mais de quatro vezes superior à de Portugal.

Para termos uma comparação com o que a República Checa atravessou até agora e como está a ser o seu mês de outubro no combate à pandemia, 60% de todos os seus casos foram diagnosticadas nestas últimas pouco mais de duas semanas.

Seguem-se na lista a Bélgica e a Holanda, com 9.461 e 6.939 casos de Covid-19 por milhão de habitantes, respetivamente, depois de primeiras fases da pandemia igualmente brutais. Bélgica e República Checa têm a particularidade de terem uma população em número semelhante à de Portugal, o que permite uma melhor comparação com o nosso país, embora com as devidas diferenças demográficas, políticas e culturais.

O restante top-10 europeu de países com mais casos por milhão de habitantes é composto por França, Luxemburgo, Reino Unido, Espanha, Eslovénia, Eslováquia e República da Irlanda.

Na cauda da tabela das incidências da Covid-19 na União Europeia estão Estónia, Finlândia e Grécia, todos com menos de mil casos por milhão de habitantes em outubro e os três com menos de 10 mil casos confirmados neste período. A Suécia e a Alemanha estão logo a seguir, ambas com pouco mais de mil casos de Covid-19 por milhão de habitantes.

Portugal à beira do top-10 de mais mortes por milhão de habitantes na UE

Até ao momento foram registadas 2.198 vítimas mortais da Covid-19 em Portugal, 227 delas no mês de outubro. Isto torna outubro no segundo mês até ao momento com mais mortes diárias pelo novo coronavírus no país - cerca de 15 óbitos registados por dia.

Comparado com o resto da Europa, Portugal é o 12.º país com mais óbitos registados este mês, mas tem quase 10 vezes menos mortes no total que a espanha, que registou em pouco mais de duas semanas mais vítimas mortais da pandemia do que Portugal desde sempre.

Ajustando à sua população, Portugal registou em outubro 23 mortes por milhão de habitantes, o que torna o país no 11.º com mais óbitos por Covid-19 na União Europeia. O 10.º desta lista é a Croácia, que regista 24 mortes por milhão de habitantes.

O país com mais mortes por milhão de habitantes neste mês é também a República Checa, que registou em outubro 877 vítimas da pandemia - cerca de 83 por milhão de habitante, mais do triplo de Portugal. Este número representa mais de metade do total de vítimas da Covid-19 no país, que é de pouco mais de 1.500.

Os números da República Checa são impressionantes e colocam-na destacada como o país com mais casos e mortes por milhão de habitantes, com a Roménia e a Espanha a seguirem-na. A Roménia registou mais de mil mortes neste mês, que se traduzem em 58 óbitos por milhão de habitantes. Espanha, com mais de duas mil mortes neste mês, tem 47 vítimas da pandemia por milhão de habitantes.

Os restantes países acima de Portugal são Hungria, Bélgica, Polónia, Bulgária, Reino Unido, França e Croácia. Destes países acima referidos, apenas República Checa, Espanha, franceses, belgas e britânicos estão, simultaneamente, entre os 10 com mais casos e os 10 com mais mortes por milhão de habitantes na União Europeia.