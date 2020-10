Portugueses davam 30% do salário para acabar com a pandemia

Quase metade dos portugueses gostaria que a vacina para a Covid-19 chegasse primeiro a Portugal e não se importariam de oferecer quase um terço do salário para que a pandemia acabasse. Um inquérito internacional mostra que os EUA são o país mais egoísta quanto a uma cura do novo coronavírus e que portugueses são mais cuidadosos com a pandemia, embora concordem cada vez menos com medidas restritivas.

Questionados sobre que país gostariam que recebesse a vacina da Covid-19 primeiro, 42% dos portugueses indicaram preferir que fosse em Portugal, com 52% a apontar que todo o mundo deve receber a vacina da Covid-19 em simultâneo e 6% defende que seja o país mais afetado pela Covid-19 a receber primeiro a vacina.

Neste momento, sete países já confirmaram mais de um milhão de infetados pela Covid-19: EUA, Índia, Brasil, Rússia, França, Espanha, Argentina e Colômbia, com os três primeiros a registarem também mais de 100 mil vítimas mortais da pandemia. De todos, o que tem mais mortes por 100 mil habitantes é o Brasil, mas o que tem mais casos é os EUA.

Em comparação com o resto dos países inquiridos, Portugal está em linha com a percentagem de pessoas que pretende que a vacina seja distribuída a todo o mundo ao mesmo tempo. Apenas os Estados Unidos têm mais pessoas a querer que o país seja o primeiro a receber a vacina à frente do resto do mundo.

O inquérito, coordenado por investigadores do Centro de Segurança e Desenvolvimento Internacional (ISDC), do Instituto Mundial de Investigação em Economia do Desenvolvimento da Universidade das Nações Unidas (UNU-WIDER), do Instituto Leibniz de Culturas Vegetais e Ornamentais (IGX) e do Instituto de Estudos de Desenvolvimento (IDS), recolheu dados de quase 12 mil pessoas, de 137 países que revelam "diferenças culturais e geracionais" e teve como parceiro em Portugal o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto.

No mesmo, foi perguntado a quase 500 portugueses quanto ofereceriam do seu salário para que a pandemia da Covid-19 acabasse. Em média, um cidadão de Portugal dispensaria 28,5% do seu salário mas jovens são mais generosos que os mais velhos. As pessoas com idades entre os 18 e os 25 anos disseram ser capazes de oferecer 40% do salário para acabar com a pandemia, enquanto a mesma percentagem em maiores de 45 anos foi de apenas 24%.

No resto dos países inquiridos, a resposta foi de 35% em jovens e apenas 23% em maiores de 45 anos, com a média mundial a ser capaz de dispensar 27,1% do seu salário para que a Covid-19 deixasse de existir.

Sobre os cuidados a ter com a pandemia, portugueses disseram no estudo Life With Corona ser mais prevenidos que a generalidade dos cidadãos, tanto em cuidados higiénicos como em comportamentos na sociedade.

Questionados sobre se realizam quatro cuidados higiénicos (uso de máscara, lavagem de mãos, uso de luvas e uso de desinfetante) e cinco comportamentos (evitar tocar na cara, evitar cumprimentos, evitar ajuntamentos, evitar tocar em superfícies e evitar transportes públicos), portugueses dizem fazer habitualmente entre 6 a 7 destes 9 cuidados a ter.

Os mais velhos indicaram cumprir com mais regularidade as medidas contra a Covid-19 que os mais jovens.

No entanto, e segundo o mesmo inquérito, os portugueses mostram começar a ter "fadiga pandémica", como a diretora-geral da Saúde chamou esta segunda-feira, que faz com que haja um relaxamento quanto ao cumprimento de medidas.

Antes do pico de mortes por Covid-19 da primeira vaga, que aconteceu no início de abril, portugueses concordaram em grande parte com as restrições impostas pelo Governo, dando uma pontuação média de 4,37 de 1 a 5. No entanto, após o pico de mortes por Covid-19, os mesmos portugueses deram uma pontuação de 3,48.

No mesmo inquérito, cujo dados foram recolhidos entre 23 de março e 15 de setembro, é destacado que o stress familiar durante a pandemia recai, de forma desproporcional, nas mulheres que moram com mais do que uma pessoa e que os idosos, ainda que considerados de risco, "estão menos preocupados com as circunstâncias atuais" da covid-19 do que as pessoas mais jovens.

De 1 a 10, portugueses indicaram que os seus níveis de stress nos últimos seis meses foi de, sensivelmente, 6 e que de 1 a 5, o seu nervosismo quanto à pandemia foi de 3. A preocupação relativamente à saúde foi surpreendentemente baixa, ficando entre os 2 e os 3.





O Life With Corona, que se debruça sobre os últimos seis meses concluiu ainda que os jovens adultos realizam "ativamente muitos comportamentos" para combater a pandemia.

O estudo, divulgado a 1 de outubro, vai agora lançar uma segunda fase de inquérito, que pretende "obter dados mais globais sobre o impacto da Covid-19 a nível social e económico".