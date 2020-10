Alta médica dos infetados aos 10 dias? O que precisa de saber sobre esta mudança

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou na quarta-feira que a alta médica dos doentes ligeiros ou moderados com Covid-19 passaria para os 10 dias , em vez dos 14 dias anteriores. A alteração gerou alguma confusão, o que levou a ministra da Saúde a explicar logo na conferência de imprensa dessa tarde que o que se alterava era a alta médica e não o isolamento profilático dos casos suspeitos . Esta sexta-feira, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde voltou a explicar a questão e garantiu que se trata de uma decisão baseada na ciência. Mas afinal o que mudou para os doentes e casos suspeitos?Os doentes que são considerados ligeiros ou moderados são os que viram as regras alteradas. Desde quarta-feira que a alta médica passou de 14 para 10 dias depois do início dos sintomas ou do teste positivo. "Um dia em que uma pessoa é doente, é porque teve sintomas ou deu positivo", explicou Graça Freitas, na conferência de imprensa desta sexta-feira. A diretora-geral da Saúde acrescentou que "a ciência já permite saber que essa pessoa é infecciosa 48 horas antes desse teste ou dos primeiros sintomas. A partir desse momento, o doente está infetado e pode transmitir a outras. E esse nível de transmissão vai diminuindo, a capacidade de infetar outros vai diminuindo". Ora, se o doente "não tiver febre há três dias, nem sintomas, pode ter alta clínica ao fim de 10 dias", salientou Graça Freitas, admitindo que "vamos aprendendo com os estudos que vão saindo".Esta alteração foi feita à norma 4 que é a que "orienta os médicos" em termos de altas médicas, explicou Graça Freitas. A norma está publicada na página da DGS, mas o site tem estado em baixo nos últimos dias.Situação diferente é a dos doentes assintomáticos que sejam um contacto de risco de uma pessoa doente confirmado. Ou seja, quem está preventivamente em casa à espera de uma manifestação da doença por ter tido contacto com um doente que testou positivo vai continuar a ficar 14 dias em casa. "Este contacto está 14 dias em isolamento profilático porque tem a ver com o período de incubação", clarificou Graça Freitas. Estas pessoas estarão "a incubar ou não a doença". Estas pessoas até podem ter o vírus mas estarem sem sintomas, como há o risco de ter ou não o vírus, "este período é mais cego", apontou a responsável de Saúde. Graça Freitas adiantou, no entanto, que "hoje vamos sabendo que esta mediana está entre os sete e os nove dias" de manifestação de sitomas. "Se isto se comprovar, com a ciência, vamos conseguir antecipar a saída destas pessoas, também", assegurou.Graça Freitas frisou, porém, que "é mais difícil saber estes dados de uma pessoa que esta numa zona cinzenta: nem tem teste positivo nem tem sintomas". "Uns são infecciosos porque têm o vírus e têm um teste que prova a sua existência, e outros estão em período provável de incubação." Assim, "os contactos têm de esperar" que a ciência comprove o período em que podem estar em risco de infetar outra pessoas ou desenvolver a doença.